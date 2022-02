Wout Weghorst heeft zijn nieuwe club Burnley niet aan de tweede zege van het seizoen kunnen helpen. De degradatiekraker tegen Watford eindigde in 0-0. In de FA Cup overleefden onder meer Chelsea en Manchester City de vierde ronde.

Weghorst stond direct in de basis bij de hekkensluiter. De Oranje-international kwam op de laatste dag van de transfermarkt voor zo'n 15 miljoen euro over van VfL Wolfsburg.

Weghorst speelde een verdienstelijke wedstrijd en was vlak na rust met een schot op de lat dicht bij de openingstreffer. Ook linksback Erik Pieters stond in de basis bij Burnley.

Door de 0-0 blijft Burnley op één zege steken. Er werd alleen thuis van Brentford gewonnen in oktober. Watford klimt dankzij het punt naar de achttiende plaats en passeert Newcastle United.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Premier League

Wout Weghorst was met een schot op de lat dicht bij zijn eerste treffer voor Burnley. Wout Weghorst was met een schot op de lat dicht bij zijn eerste treffer voor Burnley. Foto: Reuters

Chelsea met moeite door in de FA Cup

Chelsea en West Ham United kwamen zeer goed wegg in de vierde ronde van de FA Cup. Beide clubs voorkwamen na verlenging een afgang tegen een veel lager aangeslagen club.

Op Stamford Bridge had Chelsea het heel moeilijk met het stugge Plymouth Argyle, dat uitkomt op het derde niveau. Na de verrassende 0-1 van Macaulay Gillesphy maakte César Azpilicueta nog voor rust met een hakje achter zijn standbeen gelijk.

Na een doelpuntloze tweede helft tekende Marcos Alonso in de verlenging voor 2-1. Chelsea, dat in een sterke opstelling speelde waarin onder meer plek was voor Hakim Ziyech, kwam vervolgens nog heel goed weg toen Ryan Hardie namens Plymouth een penalty miste.

Voor Chelsea was het bekerduel de laatste test voordat de selectie afreist naar Abu Dhabi, waar als Champions League-winnaar wordt meegedaan aan het WK voor clubs.

West Ham maakte het nog bonter dan Chelsea en zwijnde dankzij twee heel late goals. De Premier League-club stond lang achter bij zesdeklasser Kidderminster, maar werd gered door treffers van Declan Rice en Jarrod Bowen in de 91e en 121e minuut.

De fans van Kidderminster zagen hun club nét niet stunten tegen West Ham United. De fans van Kidderminster zagen hun club nét niet stunten tegen West Ham United. Foto: Getty Images

City en Everton maken geen fout

Later op de dag hadden Manchester City en Everton het makkelijker. City kwam thuis tegen Fulham nog wel op achterstand, maar stelde tijdig orde op zaken dankzij doelpunten van Riyad Mahrez (twee), Ilkay Gündogan en John Stones: 4-1.

Everton, waarbij winteraanwinst Donny van de Beek nog ontbrak, won met dezelfde cijfers van Brentford. Yerry Mina, Richarlison, Mason Holgate en Andros Townsend scoorden voor 'The Toffees'. Ivan Toney deed iets terug namens de bezoekers, die nieuwkomer Christian Eriksen nog niet in de ploeg hadden.

Vrijdag blameerde Manchester United zich wél in de FA Cup. 'The Red Devils' werden in eigen huis na strafschoppen uitgeschakeld door Middlesbrough, dat in het Championship uitkomt, het niveau onder de Premier League.

Later op zaterdag komt onder meer Tottenham Hotspur (thuis tegen Brighton & Hove Albion) nog in actie. Zondag treedt Liverpool thuis aan tegen Cardiff City.