Chelsea en West Ham United zijn zaterdag zeer goed weggekomen in de vierde ronde van de FA Cup. Beide clubs voorkwamen na verlenging een afgang tegen een veel lager aangeslagen club.

Op Stamford Bridge had Chelsea het heel moeilijk met het stugge Plymouth Argyle, dat uitkomt op het derde niveau. Na de verrassende 0-1 van Macaulay Gillesphy maakte César Azpilicueta nog voor rust met een hakje achter zijn standbeen gelijk.

Na een doelpuntloze tweede helft tekende Marcos Alonso in de verlenging voor 2-1. Chelsea, dat in een sterke opstelling speelde waarin onder meer plek was voor Hakim Ziyech, kwam vervolgens nog heel goed weg toen Ryan Hardie namens Plymouth een penalty miste.

West Ham maakte het nog bonter en zwijnde dankzij twee heel late goals. De Premier League-club stond lang achter bij zesdeklasser Kidderminster, maar werd gered door treffers van Declan Rice en Jarrod Bowen in de 91e en 121e minuut.

Vrijdag blameerde Manchester United zich wél in de FA Cup. 'The Red Devils' werden in eigen huis na strafschoppen uitgeschakeld door Middlesbrough, dat in het Championship uitkomt, het niveau onder de Premier League.

Later op zaterdag komen onder meer Manchester City (thuis tegen Fulham) en Tottenham Hotspur (thuis tegen Brighton & Hove Albion) nog in actie. Zondag treedt Liverpool thuis aan tegen Cardiff City.