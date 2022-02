Utrecht-Cambuur ·

34' GOAL Utrecht! 1-2



Het is niet Veerman, maar die andere spits die aansluitingstreffer maakt: Anastasios Douvikas. Utrecht heeft bijna iedereen in het zestienmetergebied bij de corner, die in eerste instantie niets op lijkt te leveren. Door Timber blijft de thuisploeg wel in balbezit en via een leep balletje van Mahi kan de spits vrij inkoppen. Het is weer een wedstrijd.