PSV-AZ ·

76' GOAL AZ! 1-2



De keepersdiscussie is nog lang niet beslecht in Eindhoven, want Mvogo ziet er niet goed uit bij dit doelpunt. Aboukhlal krijgt de lange bal niet onder controle, maar tikt de bal wel zodanig aan dat de PSV-doelman de situatie totaal verkeerd inschat. Jesper Karlsson staat keurig in positie om de bal in het lege doel te schieten. Gaat AZ er met de overwinning vandoor?