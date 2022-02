FC Barcelona-trainer Xavi heeft de veelbesproken Ousmane Dembélé opgenomen in zijn selectie voor de topper van zondag tegen Atlético Madrid. De Catalanen zijn niet te spreken over de houding van de Fransman en wilden hem verkopen, maar na het uitblijven van een winterse transfer is hij weer in genade aangenomen.

"Dembélé is nog altijd een speler van Barcelona en hij heeft zich altijd als een prof gedragen. Er is geen twijfel over zijn inzet. Ik heb er ook geen twijfels over dat hij ons gaat helpen in de minuten die hij gaat maken", zei de 42-jarige Xavi zaterdag op zijn persconferentie.

FC Barcelona en Dembélé zijn al maandenlang in gesprek over een verlenging van het contract van de 24-jarige aanvaller, dat na dit seizoen afloopt. Het leek erop dat Dembélé zijn contract inderdaad zou verlengen, maar de onderhandelingen belandden vorige maand in een impasse.

Volgens Barcelona wees Dembélé al meerdere aanbiedingen af, waardoor het geduld van de club opraakte. De oud-speler van Stade Rennais en Borussia Dortmund mocht vertrekken, maar een transfer bleef afgelopen maand uit.

"Ik begrijp dat er mensen zijn die zich gekwetst voelen, maar we hebben alle steun nodig. Wij denken dat dit het beste is voor de club", aldus Xavi, die Dembélé in de laatste twee competitiewedstrijden van FC Barcelona niet gebruikte.

Dembéle kan zondag tegen Atlético (aftrap 16.15 uur) zijn zevende competitiewedstrijd van het seizoen spelen. De 27-voudig international miste het grootste gedeelte van de eerste seizoenshelft door een knie- en hamstringblessure. Frenkie de Jong, Luuk de Jong en aanwinst Pierre-Emerick Aubameyang behoren wel tot de selectie, terwijl Memphis Depay ontbreekt.

