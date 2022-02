Thomas Tuchel meldt zich later dan zijn Chelsea-spelers in Abu Dhabi voor het WK voor clubs. De manager van de Engelse topclub is positief getest op het coronavirus en moet in isolatie.

Tuchel is zeker niet de eerste toptrainer uit de Premier League die COVID-19 heeft. In de afgelopen weken gingen onder anderen collega's Josep Guardiola, Jürgen Klopp en Mikel Arteta hem voor.

Zaterdagmiddag zit Tuchel ook niet in de dug-out bij Chelsea tijdens de thuiswedstrijd tegen het kleine Plymouth in de vierde ronde van het FA Cup-toernooi.

De Londenaren reizen vervolgens af naar Abu Dhabi, waar als Champions League-winnaar wordt meegedaan aan het WK voor clubs. Woensdag staat de halve finale op het programma en de mogelijke finale is drie dagen later.

Chelsea speelt in de halve eindstrijd mogelijk tegen het Al Jazira van trainer Marcel Keizer, dat zondag eerst nog met Al Hilal moet zien af te rekenen. Al Ahly-Monterrey CF is het andere tweederondeduel. Palmeiras is net als Chelsea al zeker van de halve eindstrijd.

Chelsea lijkt dit seizoen onder Tuchel te moeten strijden om de tweede plek in de Premier League. De achterstand op koploper Manchester City is met tien punten fors.

