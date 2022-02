Ruud van Nistelrooij sluit niet bij voorbaat uit dat hij Roger Schmidt opvolgt als trainer van PSV. De coach van Jong PSV benadrukt echter ook dat hij zijn trainersloopbaan verstandig wil opbouwen.

Van Nistelrooij is pas bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach. De voormalige topspits heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij trainer van PSV wil worden, maar benadrukt ook dat hij dat geleidelijk wil bereiken.

"Ik heb in december in een aantal interviews aangegeven hoe mijn ideale traject eruitziet. In principe zit ik nog in dit traject, al ontstaat er nu wel een nieuwe situatie, ook voor de club", zegt de 45-jarige Van Nistelrooij tegen ESPN.

"Ik ben continu in gesprek met de club over ontwikkelingen et cetera. Er zullen dingen besproken gaan worden, maar ik heb gezegd: 'Ik heb vrijdag en maandag een wedstrijd. Daarna kijken we wel verder.'"

Ruud van Nistelrooij is een clubicoon van PSV. Ruud van Nistelrooij is een clubicoon van PSV. Foto: Pro Shots

Van Nistelrooij heeft grote staat van dienst bij PSV

Van Nistelrooij begon zijn trainersloopbaan als assistent-bondscoach van Oranje, een functie die hij inmiddels tijdens twee verschillende periodes bekleed heeft. Via jeugdelftallen van PSV werkte hij zich op naar de beloftenploeg van de Eindhovenaren.

De naam van het clubicoon wordt nu veel genoemd als opvolger van Schmidt, die donderdag bekendmaakte dat hij na twee seizoenen vertrekt uit het Philips Stadion. De Duitser zegt op basis van gevoel een keuze te hebben gemaakt.

"Aangezien ik wekelijks contact heb met mensen binnen de club, zal dit ook zeker ter sprake komen", zegt Van Nistelrooij over de vacature. "Voor nu heb ik er nog geen gesprek over gevoerd. Dat mensen het willen is leuk, maar het is misschien nog voorbarig. Ik vind dat ik nog wel wat nodig heb."

Van Nistelrooij speelde tussen 1998 en 2001 met veel succes voor PSV. De zeventigvoudig Oranje-international maakte een toptransfer naar Manchester United en kwam nadien ook uit voor Real Madrid, Hamburger SV en Málaga CF.