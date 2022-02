De vreugde is enorm bij Middlesbrough nadat vrijdag Manchester United werd uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. Met de Nederlander Anfernee Dijksteel in de basis stapte de Championship-club na 1-1 en strafschoppen als winnaar van het veld op Old Trafford.

"Iedereen zal zich afvragen: hoe kan het dat United niet door is? Dat is de magie van de FA Cup", jubelde Middlesbrough-trainer Chris Wilder na afloop tegen Engelse media. "We hebben het geluk afgedwongen."

De nummer zeven van het Championship had voor rust weinig te vertellen tegen United, dat via Jadon Sancho op voorsprong kwam en het had het duel zelfs al bijna kunnen beslissen. Een penalty van Cristiano Ronaldo ging naast. Na rust toonde Middlesbrough lef en maakte Matts Crooks gelijk. Een strafschoppenserie moest de beslissing brengen en daarin werd de misser van de jonge Anthony Elanga United fataal (8-7).

"Dit is een fantastische avond", vervolgde Wilder. "Prachtig dat we dit mogen meemaken met 10.000 meegereisde fans op de tribunes. Dit is waarom mensen over de gehele wereld zo van de FA Cup houden."

Een omhaal van Cristiano Ronaldo leverde niets op. Foto: Getty Images

'Het had snel 3-0 moeten zijn'

Bij United-manager Ralf Rangnick overheerst het gevoel dat United het al voor rust had moeten afmaken. "De lat, een gemiste strafschop en nog veel meer kansen", somde hij op. "Het had al snel 2-0 of 3-0 moeten staan."

De Duitser had te doen met de negentienjarige Elanga. De Zweed ging in de serie als achtste United-speler achter de bal ging staan en was de eerste die miste. "Iedereen kan zich voorstellen hoe hij zich voelt. Hij zit helemaal stuk."

Door de uitschakeling strijdt United dit seizen nog maar op twee fronten, nadat de club in september al door West Ham United werd uitgeschakeld in de Carabao Cup. De ploeg van Rangnick staat in de Premier League op de vierde plek en in de achtste finales van de Champions League is Atlético Madrid de tegenstander.