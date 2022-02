Manchester United is vrijdag uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. De ploeg van manager Ralf Rangnick liet zich op Old Trafford in een zenuwslopende strafschoppenreeks verrassen door Middlesbrough, nadat het duel na 120 minuten in 1-1 was geëindigd en Cristiano Ronaldo eerder in de wedstrijd een penalty had gemist.

Ronaldo kreeg in de twintigste minuut de uitgelezen kans om vanaf de stip de score te openen na een overtreding van de Nederlander Anfernee Dijksteel op Paul Pogba. De Portugees schoot de penalty echter naast. Het was de eerste keer sinds 2008 en de vierde keer in zijn carrière dat Ronaldo een strafschop miste namens United.

Drie minuten later was het wel raak voor United. Jadon Sancho bracht de thuisploeg op voorsprong tegen de nummer zeven van het Championship door een lange pass van Bruno Fernandes schitterend aan te nemen en de bal in de verre hoek te schieten.

United verzuimde daarna afstand te nemen van Middlesbrough, dat halverwege de tweede helft verrassend op gelijke hoogte kwam. Matt Crooks scoorde op aangeven van Duncan Watmore, die de bal duidelijk met zijn hand toucheerde. Desondanks werd het doelpunt, ook na tussenkomst van de VAR, goedgekeurd.

In het vervolg van de reguliere speeltijd kreeg United de nodige kansen en schoot Fernandes op de paal, maar werd er niet meer gescoord. Dat gebeurde ook niet in de verlenging, waardoor een strafschoppenserie de beslissing moest brengen.

In die bloedstollende penaltyreeks werden de eerste vijftien strafschoppen, waaronder die van Ronaldo, binnengeschoten. Uiteindelijk was het invaller Anthony Elanga die miste namens United, waardoor Middlesbrough de strafschoppenserie met 8-7 won.

