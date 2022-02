FC Volendam en FC Emmen hebben vrijdag zeges geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Volendam was met 2-0 te sterk voor Jong FC Utrecht en Emmen won met 3-1 van TOP Oss. VVV-Venlo haalde in de Limburgse derby tegen MVV flink uit: 0-5.

Koploper Volendam had weinig moeite om af te rekenen met Jong Utrecht. Gaetano Oristanio opende al na twaalf minuten de score en op aangeven van Robert Mühren bepaalde Bilal Ould-Chikh de eindstand.

Omdat nummer twee Emmen, dat een achterstand van vier punten heeft op Volendam, ook relatief eenvoudig won van TOP Oss, bleef de top twee ongewijzigd. De thuisploeg kwam vlag voor rust op voorsprong door een doelpunt van Jari Vlak, die uit de kluts raak schoot.

Jearl Margaritha maakte in de vijftigste minuut gelijk namens de bezoekers, die vervolgens twintig minuten lang stand hielden. Reda Kharchouch maakte in de 66e minuut de 2-1 met een geplaatst schot. Dankzij een kopbal van Oussama El Azzouzi uit een corner werd het in de slotfase ook nog 3-1.

Sven Braken zorgde met een fenomenale omhaal voor de 0-5 namens VVV tegen MVV. Foto: Pro Shots

VVV scoort vijf keer in Maastricht

VVV hield op bezoek bij provinciegenoot MVV flink huis. Het mooiste doelpunt van de avond werd in de 72e minuut gemaakt door Sven Braken. De Maastrichtenaar zorgde met een spectaculaire omhaal voor de 0-5-eindstand.

Rayan El Azrak had in de derde minuut al het eerste Venlose doelpunt genoteerd en tien minuten later stond het door een eigen goal van Romain Matthys al 0-2. Opnieuw El Azrak en Nick Venema zorgden in de slotfase van de eerste helft al voor een 0-4-ruststand.

Jong Ajax was met 2-1 te sterk voor de beloftenploeg van AZ. Mohamed Daramy maakte na zes minuten 1-0 en door een eigen doelpunt van Wouter Goes werd de Amsterdamse marge in de 69e minuut verdubbeld. Bram Franken maakte in de slotfase nog wel 2-1, maar die aansluitingstreffer kwam voor Jong AZ te laat.

Dankzij Johnatan Opoku en twee goals van Sam Hendriks won De Graafschap met 0-3 van Telstar. Jong PSV was met 2-0 te sterk voor Helmond Sport. NAC-Roda JC en FC Dordrecht-Almere City eindigden allebei in een 2-2-gelijkspel.

