De voetbalsters van FC Twente hebben vrijdag hun vierde overwinning op rij geboekt in de Vrouwen Eredivisie. De regerend landskampioen was in Enschede met 2-1 te sterk voor Feyenoord.

Fenna Kalma opende na iets meer dan een half uur met een kopbal de score in Sportpark Het Diekman. Halverwege de tweede helft verdubbelde Renate Jansen de voorsprong met een intikker. In blessuretijd bracht Pia Rijsdijk de spanning nog even terug.

Dankzij de overwinning verstevigt FC Twente de koppositie. De tukkers hebben vijf punten voorsprong op nummer twee Ajax, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

Ajax speelt zondag in Eindhoven nog de topper tegen nummer drie PSV. Feyenoord bezet de vierde plaats en heeft acht punten achterstand op FC Twente.

Naast FC Twente-Feyenoord stonden vrijdag nog twee wedstrijden op het programma in de Vrouwen Eredivisie. ADO Den Haag won met 1-0 van sc Heerenveen en Excelsior versloeg VV Alkmaar met 2-1.

