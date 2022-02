PSV is volgens trainer Roger Schmidt volledig gefocust op het Eredivisie-duel met AZ. Dat benadrukte de trainer van de Eindhovense club een dag na de bekendmaking dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in Eindhoven.

"Het is zaak om het seizoen op een zo goed mogelijke manier tot een eind te brengen. De wedstrijd tegen AZ is daar een cruciaal onderdeel van", zei Schmidt, die donderdag bekendmaakte PSV aan het einde van het seizoen te verlaten.

"Door duidelijkheid te scheppen, weet iedereen binnen de club waar we aan toe zijn. We kunnen nu met een fris gevoel vooruitkijken naar deze belangrijke wedstrijd en ons op een zo goed mogelijke manier voorbereiden."

In het duel met AZ kan Schmidt weer beschikken over Ibrahim Sangaré, die met Ivoorkust op de Afrika Cup in de achtste finales werd uitgeschakeld. "Hij zal weer bij de wedstrijdselectie zitten en we bekijken na de afsluitende training hoelang hij kan spelen", aldus Schmidt.

Noni Madueke ontbreekt nog bij de Eindhovenaren.

Madueke en Vinícius nog niet present

Ook Noni Madueke en Carlos Vinícius keerden terug op het trainingsveld, maar zij zijn er dit weekend nog niet bij. "Met hen nemen we minder risico. Zij zullen zaterdag nog niet aansluiten bij de ploeg. We hebben goede hoop dat zij volgende week wellicht weer minuten kunnen maken."

De trainer van de nummer twee van de Eredivisie kan verder niet beschikken over de langer uitgeschakelde Ryan Thomas, Maximiliano Romero en André Ramalho. Ondanks hun afwezigheid twijfelt Schmidt niet aan de kwaliteiten van zijn selectie.

"Er staat een gedegen selectie die klaar is om zich van haar beste kant te tonen. We hebben eerder dit seizoen een goede wedstrijd gespeeld tegen AZ. Dat willen we nu herhalen, met hopelijk hetzelfde resultaat tot gevolg", aldus Schmidt. In Alkmaar won PSV eerder dit seizoen met 0-3.

Het duel tussen PSV en AZ staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout en begint zaterdag om 20.00 uur in het Philips Stadion.

