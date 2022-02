Sc Heerenveen heeft vrijdag Ole Tobiasen aangesteld als interim-trainer. De Deen, die eerst assistent-coach was in Friesland, neemt de taken over van de vorige maand ontslagen Johnny Jansen.

De 46-jarige Tobiasen is aangesteld tot het einde van het huidige seizoen. Heerenveen wil daarna pas kijken naar een hoofdcoach voor de lange termijn. Tobiasen was tussen 2019 en afgelopen seizoen als trainer al werkzaam bij Almere City.

"Na het vertrek van Johnny hadden we drie opties. Het aanstellen van een interim-trainer van buitenaf, het direct contracteren van een trainer voor de lange termijn of het seizoen afmaken met de huidige technische staf", zegt technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen vrijdag.

"Wij denken dat de laatste oplossing het beste is. Het is goed dat we nu snel duidelijkheid kunnen verschaffen aan de staf en de groep. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit seizoen samen tot een zo goed mogelijk einde kunnen brengen."

Tobiasen, die tussen 1996 en 1997 al bij de Friese club speelde, krijgt bij Heerenveen steun van Peter Reekers en Jeffrey Talan als assistent-trainers en Ruud Hesp als keeperstrainer.

Heerenveen staat momenteel op de tiende plaats in de Eredivisie. De Friezen verloren de laatste vier wedstrijden, wat leidde tot het ontslag van Jansen als trainer. Heerenveen hervat de competitie zaterdag met een wedstrijd bij Fortuna Sittard (aftrap 18.45 uur).

