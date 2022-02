Arne Slot kijkt met veel plezier uit naar de Rotterdamse derby tegen Sparta Rotterdam van zondag in De Kuip, waar voor het eerst sinds lange tijd weer fans welkom zijn. De trainer van Feyenoord rekent erop dat het stadion binnen afzienbare tijd volledig gevuld zal zijn.

"We smachten echt naar dat er weer mensen bij zijn", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie. "Een derde is beter dan niks, maar het is ook teleurstellend dat het máár een derde is. Ik heb gelukkig al mee mogen maken hoe het is om in een volle Kuip te spelen, maar ik weet ook hoe ellendig het is om in een lege Kuip te spelen."

De huidige coronaregels laten toe dat de stadions voor een derde gevuld worden, al leidt die versoepeling nog altijd tot onvrede. Eredivisie-clubs voeren komend weekend met onder meer shirts en buttons actie tegen het beperken van publiek in de stadions. FC Twente opent de deuren helemaal niet om zo een statement te maken.

"Ik sta er dubbel in. Het is leuker dat er mensen bij zitten, maar ik mag hopen dat we snel naar een grotere bezetting gaan", zegt de 43-jarige Slot. "Het kan bijna niet anders dan dat het op zeer korte termijn gaat gebeuren."

De Kuip bleef de afgelopen maanden, net als bij alle andere Eredivisie-clubs, leeg. Foto: Pro Shots

'Sandler voldoet aan alle verwachtingen'

Bij de hervatting van de competitie kan Slot zondag niet beschikken over huurling Reiss Nelson, die positief is getest op het coronavirus. Ook aanwinst Philippe Sandler is nog niet beschikbaar. De verdediger is vanwege blessureleed al maanden niet in actie gekomen en moet eerst helemaal fit worden.

"We nemen de tijd en hopen dat hij ergens in de komende weken klaar zal zijn om minuten te maken", aldus Slot, die desondanks blij is met zijn nieuwe verdediger. "Mits fit, voldoet Philippe aan alle verwachtingen. Hij is heel comfortabel aan de bal, heeft goede inspeelpasses, is snel en groot. Dat wij hem onder deze voorwaarden over konden nemen, is een win-winsituatie."

De Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta begint zondag om 12.15 uur in De Kuip. Jorrit Hendrix kan dan ook zijn officiële debuut maken. De voormalige PSV'er wordt de rest van het seizoen op huurbasis overgenomen van Spartak Moskou.

