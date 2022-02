Erik ten Hag is over het algemeen tevreden met de mutaties van Ajax in de afgelopen transferperiode. De trainer is blij dat zijn selectie nagenoeg hetzelfde is gebleven, maar had wel graag Steven Bergwijn aangetrokken.

"Ik kijk wel goed terug op de afgelopen transferperiode. We hebben Brian Brobbey erbij en de boel intact kunnen houden, alleen David Neres is vertrokken. Ik ben nooit echt fan van wintertransfers, want spelers inpassen is lastiger. Maar voor nu ben ik tevreden", zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie.

Ajax was ook nog lange tijd in de race voor Bergwijn, maar haakte toch af vanwege de hoge vraagprijs van Tottenham Hotspur. "Bergwijn was perfect voor ons geweest, gezien het profiel. Het is jammer dat het niet is gelukt. Het zou wel kunnen dat we het in de zomer weer proberen."

Het lukte Ajax wel om Mohamed Ihattaren binnen te halen. De negentienjarige middenvelder begint bij Jong Ajax. "Ihattaren is nu gewoon nog niet fit. Wij hebben hem nu alles gegeven, maar hij moet die handschoen wel oppakken. Dan kunnen we op termijn echt een goede speler krijgen voor het eerste elftal", aldus Ten Hag.

Ryan Gravenberch lijkt het duel met Heracles Almelo te missen. Ryan Gravenberch lijkt het duel met Heracles Almelo te missen. Foto: Pro Shots

Ajax niet met topfitte selectie richting Heracles Almelo

Ten Hag gaf later op de persconferentie aan dat hij niet met een volledig fitte selectie kan toewerken naar de wedstrijd van zondag tegen Heracles Almelo. Achter de nodige namen staat een vraagteken. Sébastien Haller (terug van de Afrika Cup) en Mohammed Kudus zijn wel fit.

Edson Álvarez raakte juist geblesseerd tijdens de interlandperiode. "We weten nog niet hoe het met hem is", reageerde Ten Hag. "Hij komt vanmiddag pas terug. We hebben wel contact gehad met de Mexicaanse bond. Daarnaast staat er ook een vraagteken achter Lisandro Martínez vanwege een bovenbeenblessure. Ryan Gravenberch is ziek en lijkt niet te kunnen spelen."

Ajax en Heracles Almelo sluiten zondag de 21e speelronde af. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur. Jeroen Manschot is de scheidsrechter van dienst. Eerder dit seizoen eindigde Heracles-Ajax in 0-0.