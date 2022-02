Wilfried Bony kan zaterdag nog niet zijn debuut maken voor NEC. De spits is nog niet speelgerechtigd en zit daarom niet in de selectie voor het duel met PEC Zwolle van zaterdag.

Bony tekende op 26 januari zeer verrassend een contract voor het einde van het seizoen bij NEC. De werkvergunning van de Ivoriaan is echter nog niet binnen, waardoor hij zaterdag niet kan spelen.

Het is nog niet duidelijk of de 33-jarige Bony aanstaande donderdag in de kwartfinales van bekerwedstrijd wel in actie mag komen voor de Nijmegenaren. NEC krijgt dan bezoek van Go Ahead Eagles.

Bony traint al wel volop mee bij NEC. De aanvaller was - voor hij bij NEC tekende - al meer dan een jaar transfervrij na zijn vertrek in november 2020 bij Ittihad in Saoedi-Arabië. Eerder speelde hij in Nederland voor NEC-rivaal Vitesse. In dienst van de Arnhemse club scoorde hij 58 keer.

Daarna kwam Bony ook nog uit voor Swansea City, Manchester City, Stoke City en Al Arabi. Hij was ook goed voor 16 doelpunten in 56 interlands namens Ivoorkust.

PEC Zwolle-NEC begint zaterdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jannick van der Laan.

