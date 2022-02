De UEFA probeert ontmoetingen tussen Russische en Oekraïense clubs al jarenlang te voorkomen, maar vrijdag staan beide landen toch echt tegenover elkaar in de halve finales van het EK zaalvoetbal in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beide teams proberen de aandacht zoveel mogelijk af te leiden van de politiek.

"Het is een speciale wedstrijd omdat het een halve finale is. Het maakt verder niet uit tegen wie we spelen", zegt de Russische aanvoerder Sergey Abramov tegen The Guardian. "Misschien wil je dat ik iets over politieke dingen zeg, maar wij hebben het alleen over sport."

De verhouding tussen Rusland en Oekraïne is al enige tijd slecht, maar de gemoederen zijn de laatste maanden hoog opgelopen. De Russen hebben troepen opgebouwd aan de grens met Oekraïne en dat leidt tot zorgen bij westerse landen, die bang zijn dat Rusland een invasie aan het voorbereiden is.

De NAVO-landen hebben inmiddels troepen naar Oost-Europa gestuurd om Oekraïne bij te staan. Er wordt gevreesd voor een scenario zoals in 2014: Rusland annexeerde toen de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

Sindsdien voorkwam de UEFA bij lotingen voor Europese toernooien steevast dat Russische en Oekraïense clubs elkaar zouden kunnen treffen, maar bij een knock-outfase is een ontmoeting simpelweg niet te voorkomen.

'We voelen de emoties'

Hoewel beide ploegen er in de media alles aan doen om te voorkomen dat de wedstrijd een politiek karakter krijgt, gooide de Oekraïense middenvelder Danyil Abaksjyn onlangs olie op het vuur met een foto op Instagram. Hij droeg op die afbeelding een shirt met daarop de contouren van Oekraïne, mét De Krim.

Bondscoach Oleksandr Kosenko van Oekraïne wil niet ontkennen dat de wedstrijd met Rusland beladen is. "We voelen de emoties en steun van alle mensen, ook uit andere landen. We leven niet op een eiland, dus we krijgen alles mee. We gaan ons best doen om een positief resultaat te behalen."

De wedstrijd tussen Rusland en Oekraïne begint om 17.00 uur in Amsterdam. De UEFA zegt in een verklaring aan The Guardian een sportieve wedstrijd te verwachten, "op én naast het veld". Er lijken geen extra maatregelen te worden genomen in de Ziggo Dome, waar 1.250 toeschouwers op de tribune mogen zitten.

De andere halve finale gaat tussen Spanje en Portugal en wordt om 20.00 uur gespeeld. De finale en de strijd om de derde plek worden zondag afgewerkt.