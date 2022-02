Athletic Bilbao heeft donderdag voor een stunt gezorgd door Real Madrid uit te schakelen in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De club uit Baskenland won met 1-0 dankzij een late treffer van Alejandro Berenguer Remiro.

Athletic en Real Madrid stevende af op een verlenging, tot invaller Berenguer Remiro twee minuten voor tijd aanlegde voor een schot vanaf de rand van het strafschopgebied en de bal achter Real Madrid-doelman Thibaut Courtois in de verre hoek plaatste.

Real Madrid bleek na de treffer niet in staat om de schade te repareren. De bezoekers in Baskenland kregen via Isco in de blessuretijd nog de beste en laatste kans van de wedstrijd. De Spanjaard vertrok op het randje van buitenspel en schoot vervolgens voorlangs.

'De Koninklijke' trad aan zonder Karim Benzema en kon vooral na rust nauwelijks overtuigen. De Franse topscorer was thuis gelaten, omdat het duel met Athletic volgens trainer Carlo Ancelotti "geen Champions League-finale" was.

Athletic Bilbao schakelde in de vorige ronde FC Barcelona al uit en staan dankzij de zege op Real Madrid voor de derde keer op rij in de halve finales. Twee keer werd ook die finale bereikt, maar die werd beide keren verloren.