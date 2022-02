Athletic Bilbao heeft donderdag voor een stunt gezorgd door Real Madrid uit te schakelen in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De club uit Baskenland won met 1-0 dankzij een late treffer van Álex Berenguer.

Athletic en Real Madrid stevende af op een verlenging, tot invaller Berenguer twee minuten voor tijd aanlegde en de bal met succes achter Real Madrid-doelman Thibaut Courtois in de verre hoek plaatste.

Real Madrid bleek na de treffer niet in staat om de schade te repareren. De bezoekers in San Mamés kregen via Isco in de blessuretijd wel nog de beste en laatste kans van de wedstrijd. De Spanjaard kon die niet verzilveren en schoot van dichtbij voorlangs.

'De Koninklijke' trad in Bilbao aan zonder Karim Benzema en kon zonder de Fransman in het elftal nauwelijks overtuigen. De topscorer was door trainer Carlo Ancelotti thuis gelaten, omdat het duel met Athletic volgens de Italiaan "geen Champions League-finale" was.

Athletic Bilbao schakelde in de vorige ronde FC Barcelona al uit en staat dankzij de zege op Real Madrid voor de derde keer op rij in de halve finales van het bekertoernooi. De vorige twee keer werd ook de finale bereikt, maar die werd beide keren verloren.

Naast Athletic Bilbao mogen ook Real Betis, Ray Vallecano en Valencia nog hopen op de eindzege. Atlético Madrid is net als FC Barcelona en nu dus ook stadgenoot Real Madrid al uitgebekerd.

Voor app-gebruikers: tik op bovenstaande tweet om de winnende treffer van Álex Berenguer te bekijken.

Anderlecht speelt gelijk in bekerduel

Anderlecht dwong in de halve finales van de Croky Cup, het Belgische bekertoernooi, diep in blessuretijd een gelijkspel af. De eerste wedstrijd van het tweeluik met Eupen eindigde in 2-2.

In totaal werden drie strafschoppen toegekend. Anderlecht kreeg er twee en beide werden benut door de Israëliër Lior Refaelov. Hij tekende vanaf de stip in de 95e minuut voor de 2-2. Voor de thuisploeg waren Smail Prevljak en Stef Peeters trefzeker.

Bij Anderlecht speelde Wesley Hoedt de hele wedstrijd en Joshua Zirkzee werd halverwege de tweede helft gewisseld. De tweede wedstrijd tussen beide ploegen is volgende maand. Zondag treffen Anderlecht en Eupen elkaar ook, maar dan in competitieverband.