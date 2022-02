Brentford-manager Thomas Frank heeft hoge verwachtingen van Christian Eriksen, die maandag een contract tekende bij de Premier League-club. De trainer benadrukt wel dat het nog even duurt tot de fans van Brentford kunnen genieten van de winteraanwinst.

"Hij is in potentie de beste aanwinst ooit voor de club", zei Frank enthousiast tegen de aanwezige pers. "Hij is een topspeler met enorm veel ervaring. De spelers zijn dolblij dat we zo'n topspeler naar de club hebben kunnen halen."

Eriksen kwam in zijn zoektocht naar een nieuwe club terecht bij Brentford, nadat zijn contract bij Internazionale was ontbonden. De 109-voudig international van Denemarken mocht in de Serie A niet spelen met een defibrillator, die hij sinds vorige zomer heeft toen hij in elkaar zakte op het EK.

"Het is natuurlijk een klein wonder dat hij in de eerste plaats gezond is, maar ook dat hij weer wil en kan voetballen", vervolgde Frank, die zich geen zorgen maakt over de gezondheid van zijn landgenoot. "Natuurlijk ben ik geen dokter, maar alle specialisten waren het erover eens dat hij in orde is."

Christian Eriksen moest zijn contract bij Internazionale laten ontbinden. Christian Eriksen moest zijn contract bij Internazionale laten ontbinden. Foto: Getty Images

Shirtverkoop in de lift

Naast het potentiële sportieve effect is het financiële effect van de komst van Eriksen al direct zichtbaar. Sinds zijn komst heeft de shirtverkoop van Premier League-club een gigantische vlucht genomen. Volgens de BBC worden nu dertig keer zoveel shirts verkocht als normaal gesproken het geval is in februari.

En dat terwijl Eriksen nog geen minuut op het veld heeft gestaan. Frank vermoed dat het nog even zal duren tot de voormalige speler van Tottenham Hotspur zijn rentree kan maken in de Premier League.

"Hij komt hier zondag aan en zal maandag voor het eerst met het elftal meetrainen. Hij heeft de afgelopen periode veel getraind, maar klaar zijn voor wedstrijden is nog wel iets anders."

Eriksen werkte in de aflopen periode eerst individueel aan zijn herstel en trainde kort voor zijn overstap naar de huidige nummer veertien van de Premier League mee bij Jong Ajax. Brentford speelt dit seizoen voor het eerst op het hoogste Engelse niveau.