Egypte heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. Nadat er in de halve eindstrijd tegen Kameroen 120 minuten lang niet was gescoord, sloegen de 'Farao's' toe in de strafschoppenserie.

De spelers van het gastland bezweken in de penaltyserie onder de druk en wisten slechts een van de vier pogingen te benutten. Alleen Vincent Aboubakar scoorde, maar daar stonden missers van Harold Moukoudi, James Léa Siliki en Clinton N'Jie tegenover.

Waar de Egyptische doelman Mohamed Abou Gabal de held was voor zijn ploeg, lukte het André Onana niet om zijn stempel te drukken. De keeper van Ajax moest bij alle drie de penalty's van Egypte het antwoord schuldig blijven.

In de finale neemt de ploeg van sterspeler Mohamed Salah het op tegen Senegal, dat woensdag met 3-1 won van Burkina Faso. De eindstrijd begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Egypte won het toernooi al zeven keer en is daarmee recordhouder. Senegal, dat bij de vorige editie de finale verloor van Algerije, pakte de Afrika Cup nog nooit.

André Onana slaagde er niet in om een penalty te stoppen. Foto: ANP

Kansen schaars in teleurstellende halve finale

De kansen in het Stade Paul Biya in Yaoundé waren op de vingers van één hand te tellen. De grootste namens Kameroen was al na ruim een kwartier spelen voor Moumi Ngamaleu, die zijn kopbal op de kruising uiteen zag spatten.

In de tweede helft kreeg Egypte bijna de openingstreffer in de schoot geworpen. Salah onderschepte een hopeloze terugspeelbal, maar Onana was attent en hield de speler van Liverpool van scoren af.

Ook in de verlenging stelden beide ploegen teleur, al werd Egypte nog gevaarlijk uit een counter. Er werd echter al vroeg aangestuurd op strafschoppen en daarin dompelde Egypte de fans van de 'Ontembare Leeuwen' in rouw.

Bondscoach Carlos Queiroz van Egypte zit zondag in de finale hoogstwaarschijnlijk niet op de bank. De Portugees werd met rood naar de tribune gestuurd na commentaar op de scheidsrechter.