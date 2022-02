Marcel Keizer heeft met Al Jazira de openingswedstrijd op het WK voor clubs in Abu Dhabi gewonnen. De voormalig trainer van Ajax zag zijn ploeg donderdag met 4-1 eenvoudig winnen van AS Pirae uit Tahiti.

Al Jazira is als kampioen van gastland Verenigde Arabische Emiraten automatisch toegelaten tot het toernooi, waaraan de kampioenen van alle continenten deelnemen. Pirae verving Auckland City, dat vanwege de verplichte isolatie bij terugkeer in Nieuw-Zeeland besloot om niet af te reizen.

Keizer zag dat zijn ploeg in het Mohammed Bin Zayed-stadion geen enkele moeite had met de opponent uit Oceanië. Zayed Al Ameri, Ahmed Al Attas, Milos Kosanovic en Abdoulay Diaby waren trefzeker. Pirae kwam alleen op het scorebord door een eigen doelpunt van Mohammed Rabii.

Al Jazira plaatst zich dankzij de overwinning voor de tweede ronde en neemt het daarin op tegen Al Hilal uit Saoedi-Arabië. De winnaar van dat duel gaat naar de halve finales, waarin Champions League-winnaar Chelsea de tegenstander is.

Het Braziliaanse Palmeiras treft in de halve eindstrijd Al Ahly uit Egypte of het Mexicaanse Monterrey. De finale van het WK voor clubs is op zaterdag 12 februari.

De 53-jarige Keizer werd in 2018 aangesteld als trainer van Al Jazira en keerde er na een seizoen bij Sporting CP weer terug. Voor zijn vertrek naar de Emiraten was de Nederlander korte tijd hoofdtrainer van Ajax, waar in december 2017 zijn ontslag volgde.