De UEFA heeft gehoor gegeven aan het verzoek van PSV om de aftrap van het Conference League-duel met Maccabi Tel Aviv te vervroegen. Daardoor kunnen bij het duel, dat nu om 18.45 uur begint, toeschouwers worden toegelaten.

De wedstrijd zou donderdag 17 februari oorspronkelijk worden afgetrapt om 21.00 uur. Met dat aanvangstijdstip zouden in het Philips Stadion geen fans welkom zijn. Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn de voetbalstadions na 22.00 uur gesloten voor supporters.

"Als het duel met Maccabi Tel Aviv om 21.00 uur zou worden afgetrapt, zouden supporters in de rust het Philips Stadion moeten verlaten", schrijft de Eindhovense club op de website. Het stadion mag nu voor een derde gevuld worden.

Net als PSV komt ook Vitesse in de tussenronde op 17 en 24 februari in actie. Waar PSV het tweeluik opent met een thuiswedstrijd, speelt Vitesse eerst uit en daarna thuis tegen het Oostenrijkse Rapid Wien. De return in Arnhem staat vooralsnog wel ingepland om 21.00 uur.

Feyenoord en AZ zijn al verzekerd van een plek bij de laatste zestien van de Conference League. Beide clubs spelen net als Ajax weer in Europa na het verstrijken van het huidige pakket aan coronamaatregelen, die in principe geldt tot en met 8 maart. Het kabinet geeft op 15 februari een nieuwe coronapersconferentie.

Eerder maakte de KNVB bekend dat de wedstrijden van het KNVB-bekertoernooi om 19.00 uur beginnen, zodat fans de gehele wedstrijd kunnen meemaken. Afgezien van FC Twente-Vitesse, waar het stadion dicht blijft voor publiek, eindigen daarnaast alle Eredivisie-duels de komende periode voor 22.00 uur.