Roger Schmidt heeft de beslissing om zijn aflopende contract bij PSV niet te verlengen puur op gevoel genomen. De directie van de club was graag langer doorgegaan met de Duitser, maar liet donderdag weten dat hun wegen na dit seizoen toch zullen scheiden.

"Het was een ontzettend moeilijke beslissing, want ik werk hier met heel veel plezier", zo lichtte Schmidt na de training van PSV zijn keuze toe. "Ik ben gelukkig bij PSV en wil benadrukken dat deze keuze niets te maken heeft met een gebrek aan perspectief."

"Ik heb puur op gevoel gekozen", vervolgt hij. "Iedereen die de club een warm hart toedraagt, kan ervan uitgaan dat ik de komende maanden alles geef om op ieder gebied het hoogst haalbare te bereiken."

Schmidt streek in 2020 neer in Eindhoven als definitieve opvolger van de ontslagen Mark van Bommel. De bedoeling van de clubleiding was om het contract van de 54-jarige coach met twee jaar te verlengen.

"We waren al een tijdje in gesprek, de laatste weken wat intensiever", geeft Schmidt aan. "Ik moest antwoord geven op de vraag of ik hier in totaal vier jaar trainer wilde zijn."

"Ik heb de interlandperiode benut om over mijn toekomst als trainer na te denken en alles besproken met mijn familie. Aan de directie heb ik deze week verteld waarom ik deze keuze heb gemaakt."

'Wil het op prachtige manier afsluiten'

Schmidt denkt dat het verstandig is dat hij al in een relatief vroeg stadium duidelijkheid verschaft. "Daardoor kunnen we ons volledig focussen op onze doelen. Ik heb het gevoel dat ik deze zomer op een succesvolle en prachtige manier kan afsluiten."

Schmidt was eerder trainer van Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en Beijing Guoan. De afgelopen maanden zong zijn naam rond bij de Duitse clubs Eintracht Frankfurt, RB Leipzig en Hertha BSC.

PSV staat momenteel tweede in de Eredivisie, twee punten achter koploper Ajax. Onder leiding van Schmidt veroverde PSV tot dusver de Johan Cruijff Schaal als enige prijs.