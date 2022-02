Daniel Crowley keert 2,5 jaar na zijn vertrek bij Willem II terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende woensdag een contract dat hem tot de zomer 2023 opnieuw aan Willem II verbindt.

De 24-jarige Crowley liep in december 2021 uit zijn contract bij League One-club Cheltenham Town, waardoor hij ook na het verstrijken van de transferdeadline kon tekenen bij een nieuwe club.

Met de keuze voor Willem II keert de Engelsman terug bij de club waar hij in seizoen 2018/2019 onder trainer Adrie Koster met zes goals en elf assists indruk maakte. Hij leverde een grote bijdrage aan de knappe tiende plaats van Willem II in de Eredivisie en het bereiken van de bekerfinale.

Crowley keerde na het succesvolle seizoen terug naar Engeland, waar hij voor Birmingham City, Hull City en Cheltenham Town uitkwam. Voor zijn periode in Tilburg speelde de voormalig jeugdspeler van Arsenal in Nederland voor Go Ahead Eagles en SC Cambuur.

Voor Willem II is Crowley de vijfde winterse versterking. Naast de voortijdig van een verhuur aan FC Den Bosch teruggekeerde Rick Zuijderwijk werden Thijs Oosting (AZ) en Jizz Hornkamp (FC Den Bosch) definitief vastgelegd. Wessel Dammers (FC Groningen) en Kilian Ludewig (Red Bull Salzburg) streken op huurbasis in Tilburg neer.

Crowley kan zondag in het thuisduel met RKC Waalwijk mogelijk zijn rentree maken in het shirt van Willem II. De huidige nummer vijftien van de Eredivisie won in september 2021 (2-1 tegen PSV) voor het laatst.