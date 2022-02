Zeljko Petrovic is daags na zijn ontslag als bondscoach van Irak nog altijd niet officieel op de hoogte gesteld. De voetbalbond van het land bracht woensdag een persbericht naar buiten, maar de trainer ontving naar eigen zeggen taal noch teken.

"Zolang niemand mij iets zegt, werk ik gewoon door", reageert Petrovic in gesprek met De Telegraaf. De trainer is niet van plan om zelf actie te ondernemen en blijft met zijn assistent Adrie Bogers voorlopig in een hotel in hoofdstad Bagdad zitten.

De Iraakse bond maakte woensdag naar aanleiding van een vergadering over de tegenvallende resultaten in de WK-kwalificatie bekend "de bondscoach te ontlasten en de taak toe te vertrouwen aan een lokale coach", die volgende week al moet worden aangesteld.

"Niemand heeft me gebeld. Niemand zegt me wat", aldus Petrovic, die nog een contract voor anderhalf seizoen heeft. "Het lijkt me dat je eerst de betrokkene op de hoogte brengt als je iemand de deur wil wijzen."

"Als het klopt dat ik toch ontslagen ben, dan gaat het om een eenmansactie", stelde Petrovic woensdag. Die uitspraak wilde hij niet verder toelichten. "Ik wacht het telefoontje van de voorzitter van de voetbalbond af. Pas als hij zegt dat ik ontslagen ben, dan geloof ik het."

Zeljko Petrovic liep bij zijn debuut het veld op om een penaltynemer aan te wijzen. Foto: Getty Images

'Sportief niet slecht gedaan'

De 56-jarige Petrovic had naar eigen zeggen ook geen signalen opgevangen dat er afscheid van hem zou worden genomen. "We hebben het sportief niet slecht gedaan. De tweede man van de bond vertelde me dat ze over het voetbal heel tevreden waren", vertelde hij woensdag al.

Petrovic fungeerde aanvankelijk als assistent van Dick Advocaat en werd twee maanden geleden aangesteld als diens opvolger. Onder leiding van de Montenegrijn speelde Irak voor het eerst in negen jaar weer een duel op eigen bodem. De oefenwedstrijd tegen Oeganda werd met 1-0 gewonnen.

De resultaten in de WK-kwalificatie bleven echter mager, waardoor de kans op een ticket voor de eindronde in Qatar minimaal is. Irak komt op 24 maart voor het eerst weer in actie. Het elftal speelt dan tegen de Verenigde Arabische Emiraten, waar Bert van Marwijk de leiding heeft. Bij puntenverlies is de WK-droom definitief voorbij.