Komend weekend wordt voorafgaand aan alle wedstrijden in het betaald voetbal met een minuut applaus een eerbetoon gebracht aan Wim Jansen. Dat is donderdag besloten na overleg tussen de KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie.

Het Feyenoord-icoon overleed vorige week op 75-jarige leeftijd. Jansen speelde 65 interlands voor het Nederlands elftal, waarmee hij de finale haalde van de WK's in 1974 en 1978.

Zaterdag vond in Rotterdam een afscheidsdienst plaats voor Jansen. Feyenoord maakte op diezelfde dag bekend als eerbetoon het voorplein van het jeugdcomplex Varkenoord naar hem te vernoemen.

Vorig jaar werd na het overlijden van PSV-icoon Willy van der Kuijlen nog gekozen voor een minuut stilte in alle stadions. De Helmonder, die 22 interlands speelde voor Oranje, overleed in april op 74-jarige leeftijd.

Feyenoord speelt zondag in De Kuip de stadsderby tegen Sparta. Ajax, waarvoor Jansen in de nadagen van zijn carrière ook nog twee jaar speelde, ontvangt dezelfde dag Heracles Almelo. Afgelopen weekend werd er in de Eredivisie niet gespeeld vanwege interlandvoetbal op een aantal continenten.