Giovanni van Bronckhorst heeft woensdag zijn eerste nederlaag als trainer van Rangers FC geleden. Celtic was met 3-0 veel te sterk en nam de koppositie over van de aartsrivaal.

Van Bronckhorst zat eind november voor het eerst op de bank bij de club waar hij als speler tussen 1998 en 2001 onder contract stond. Sindsdien bleef Rangers zowel in de competitie, de Schotse beker als de Europa League ongeslagen.

Zijn eerste Old Firm als trainer liep voor de oud-international echter uit op een deceptie. Rangers kwam op Celtic Park al na vijf minuten op achterstand door een van richting veranderd schot van Reo Hatate en dat bleek maatgevend voor de rest van de wedstrijd.

De Japanse middenvelder maakte er in de 42e minuut 2-0 van, waarna Liel Abada de thuisploeg nog voor de pauze aan een derde doelpunt hielp. Rangers kon amper een vuist maken en kwam niet verder dan een schot van Ryan Jack op de lat in de tweede helft.

Celtic wipt door de zege over Rangers heen en staat nu met 57 punten uit 24 wedstrijden bovenaan in de Schotse Premier League. De stadgenoot uit Glasgow heeft één punt minder. Hearts staat met 43 punten op gepaste afstand derde.

Van Bronckhorst kon tegen Celtic nog geen beroep doen op Aaron Ramsey. De van Juventus gehuurde middenvelder zat nog niet bij de wedstrijdselectie.

Reo Hatate was met twee doelpunten de grote man bij Celtic. Reo Hatate was met twee doelpunten de grote man bij Celtic. Foto: Getty Images

Schreuder met Club Brugge dicht bij bekerfinale

In België was er wel succes voor trainer Alfred Schreuder. Met Club Brugge zette hij een grote stap richting de bekerfinale door de uitwedstrijd tegen KAA Gent met 0-1 te winnen.

Charles De Ketelaere zette Club Brugge in de 56e minuut op voorsprong. Kort daarvoor had Julien De Sart namens Gent een strafschop gemist.

De zege voor Club Brugge, waar Ruud Vormer en Bas Dost in de rust werden gewisseld, kwam nog in gevaar toen Jack Hendry na een uur spelen zijn tweede gele kaart kreeg. Met tien man hield de ploeg van Schreuder echter knap stand.

De return in Brugge is pas over een maand. De winnaar speelt op 16 april de bekerfinale in Brussel tegen Anderlecht of KAS Eupen.