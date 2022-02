Senegal heeft zich woensdag als eerste geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. In een met name voor rust tumultueus duel werd Burkina Faso in de halve finale met 3-1 verslagen.

In de finale neemt Senegal het zondag op tegen gastland Kameroen of Egypte. Die twee landen strijden donderdag in de andere halve finale tegen elkaar.

Bij de vorige editie van de Afrika Cup in 2019 verloor Senegal de finale van Algerije. Het West-Afrikaanse land wist het continentale kampioenschap nog nooit te winnen. Ook in 2002 ging de finale verloren; Kameroen was toen na strafschoppen te sterk.

Dat Senegal zich voor de finale plaatste was verdiend, al ging het niet eenvoudig. In de eerste helft in de Kameroense hoofdstad Yaoundé leek de ploeg van sterspeler Sadio Mané tot tweemaal toe een strafschop te krijgen, maar in beide gevallen werd de beslissing ingetrokken na tussenkomst van de VAR.

Bij de eerste situatie bleek dat doelman Hervé Koffi van Burkina Faso eerst de bal raakte, voordat hij stevig in botsing kwam met Cheikhou Kouyaté. Koffi raakte bij die botsing zo geblesseerd dat hij niet verder kon spelen.

Even later leek de bal opnieuw op de stip te gaan wegens hands van Edmond Tapsoba, maar uit de herhaling bleek dat de verdediger van Burkina Faso de arm strak langs zijn lichaam hield.

Alle doelpunten vallen in laatste twintig minuten

Door alle oponthoud werd er liefst negen minuten blessuretijd bijgeteld in de eerste helft. Na rust gebeurde er aanvankelijk niet veel opmerkelijks, totdat Paris Saint-Germain-speler Abdou Diallo twintig minuten voor tijd de score opende.

Vervolgens vielen er in een kort tijdsbestek nog drie treffers. Idrissa Gueye (ook PSG) verdubbelde de marge, waarna Ibrahim Blati Touré de spanning weer terugbracht namens Burkina Faso. Mané zorgde drie minuten voor tijd hoogstpersoonlijk voor de beslissing.