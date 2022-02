Het seizoen van Eljero Elia is voorbij. De 34-jarige aanvaller van ADO Den Haag moet enkele maanden herstellen van een gescheurde enkelband.

De dertigvoudig Oranje-international liep zijn blessure zondag op in de wedstrijd tegen De Graafschap (0-0). Het was direct duidelijk dat het om een ernstige blessure ging, want hij werd op een brancard van het veld gedragen.

ADO meldt woensdag dat uit onderzoek is gebleken dat Elia zijn enkelbanden heeft gescheurd en dat een operatie noodzakelijk is. De verwachting is dan ook dat hij dit seizoen niet meer aan spelen toekomt.

Elia speelde dit seizoen negen competitieduels, waarin hij niet wist te scoren. Hij tekende in november bij de club waar hij in het betaald voetbal debuteerde, nadat hij al enkele maanden had meegetraind. Zijn contract in Den Haag loopt komende zomer af.

Elia speelde zijn laatste interland in 2018. De vleugelspits kwam eerder uit voor FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Feyenoord, Southampton, Istanbul Basaksehir en FC Utrecht.

ADO staat momenteel derde in de Keuken Kampioen Divisie en doet volop mee om promotie.

