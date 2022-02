Zeljko Petrovic is woensdag ontslagen als bondscoach van Irak. De 56-jarige coach was eerder assistent van Dick Advocaat, die ruim twee maanden geleden samen met Cor Pot besloot op te stappen.

Na het vertrek van Advocaat schoof Petrovic door als eindverantwoordelijke. Onder zijn leiding raakte het WK alleen maar verder uit zicht. Het land kan directe plaatsing al vergeten en heeft alleen nog een minimale kans op de play-offs.

"De Iraakse voetbalbond heeft woensdag in zijn vergadering besloten om de bondscoach te ontslaan en de taak toe te vertrouwen aan een lokale coach die volgende week wordt aangesteld", staat in een verklaring.

"Er zal een commissie gevormd gaan worden, bestaande uit een groep academici, coaches en oud-spelers. Het doel is om strategische plannen voor de toekomst te ontwikkelen."

Petrovic was vorig seizoen nog tijdelijk trainer van Willem II, dat hij op het nippertje wist te behouden voor de Eredivisie. Daarna nam Advocaat, onder wie hij eerder werkzaam was bij FC Utrecht, Sunderland en het Servische nationale elftal, hem mee naar Irak.

Zeljko Petrovic speelde met Irak de afgelopen interlandperiode gelijk tegen Libanon en verloor nipt van Iran. Foto: Getty Images

Petrovic niet op de hoogte gesteld van ontslag

Voor Petrovic komt het ontslag als een volslagen verrassing. De Montenegrijn arriveerde woensdag in Bagdad voor een gesprek met de Iraakse bond, maar had officieel nog niks gehoord.

"Ze hebben mij niets verteld", reageert hij bij De Telegraaf. "Het lijkt me dat je eerst de betrokkene in kennis stelt als je iemand de deur wil wijzen."

Petrovic had naar eigen zeggen ook geen signalen opgevangen dat er afscheid van hem zou worden genomen. "We hebben het sportief niet slecht gedaan. De tweede man van de bond vertelde me dat ze over het voetbal heel tevreden waren."

Irak plaatste zich in de historie slechts eenmaal voor een WK. In 1986 gingen in Mexico alle drie de groepsduels verloren.