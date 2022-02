Ferdy Druijf maakt het seizoen af bij Rapid Wien. AZ heeft de spits vooralsnog niet nodig en stalt hem tot eind juni in Oostenrijk.

De 23-jarige Druijf werd deze zomer door AZ nog ondergebracht bij KV Mechelen, maar dat verblijf werd geen succes. Omdat de aanvaller daar niet veel aan spelen toekwam, keerde hij terug naar Alkmaar, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft.

Met Rapid komt Druijf onder meer in actie in de Conference League, waar Vitesse op 17 februari de tegenstander is. De return in Arnhem is een week later.

Hoewel de transfermarkt in Nederland al sinds 1 februari gesloten is, sluit deze in Oostenrijk pas op 7 februari. AZ haalde op de slotdag van de transfermarkt met de huur van Kamal Sowah, die eerder voor 9 miljoen euro door Club Brugge werd overgenomen van Leicester City, al een concurrent voor Druijf in huis.

Met het vertrek van Druijf lijkt AZ de selectie volledig rond te hebben. De ploeg van trainer Pascal Jansen vervolgt de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd tegen PSV.