Manchester United-aanvaller Mason Greenwood is woensdag op borgtocht vrijgelaten. Hij is de afgelopen dagen ondervraagd over een vermeende verkrachting en mishandeling van een jonge vrouw.

De politie noemde niet de naam van Greenwood. Wel dat het om een twintigjarige man gaat die zondag werd gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling van een vrouw. De aanvaller wordt ook verdacht van een doodsbedreiging.

Greenwood werd zondag aangehouden. Manchester United besloot hem te schorsen, na beschuldigingen van de vriendin van de aanvaller. Ze deelde via Instagram foto's van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam.

De verwondingen zijn volgens haar door Greenwood toegebracht. Ze publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks.

Greenwood komt uit de jeugdopleiding van United en is dit seizoen een vaste waarde in de hoofdmacht. De aanvaller debuteerde in september 2020 als international van Engeland.

Enkele dagen na zijn debuut overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar een hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee jonge internationals daarop terug naar huis.