Sponsors ASML, Jumbo Supermarkten en VDL Groep hebben zich voor nog minimaal drie jaar aan PSV verbonden. De nieuwe overeenkomst betekent dat de club de komende jaren verzekerd is van flinke inkomsten.

ASML, Jumbo Supermarkten en VDL Groep maken deel uit van een groep bedrijven uit Metropoolregio Brainport Eindhoven, sinds 2019 de shirtsponsor van PSV. De club zegt niet wat de nieuwe deal oplevert, maar naar verluidt gaat het om tientallen miljoenen euro's en loopt de nieuwe overeenkomst minimaal tot 2027.

"De samenwerking tussen deze topbedrijven en PSV wordt door velen gezien als het ultieme voorbeeld van hoe we als één regio samen de wereld veroveren", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV. "Uit onderzoek bleek al dat Brainport Eindhoven steeds meer bekendstaat als een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Dat maakt ons trots."

Philips, Swinkels Family Brewers (Bavaria) en High Tech Campus Eindhoven zijn voorlopig de andere partners van PSV in Metropoolregio Brainport Eindhoven. Vanaf volgend seizoen voegt ook schoonmaakbedrijf CSU zich daar voor vijf jaar bij.

Brainport Eindhoven is de derde hoofdsponsor in de clubgeschiedenis van PSV. Van 1983 tot en met 2016 prijkte Philips op het shirt van de Eindhovenaren en in de drie jaar daarna had de club een overeenkomst met Energiedirect.nl.

PSV meldt woensdag verder dat High Tech Campus Eindhoven met ingang van volgend seizoen minimaal twee jaar hoofdsponsor van de vrouwen van PSV is.

