Antony heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met een mooi doelpunt een aandeel geleverd in een ruime zege van Brazilië in de kwalificatiereeks voor het WK. In dezelfde poule was er een belangrijke overwinning voor het Uruguay van Luis Suárez.

Het al geplaatste Brazilië won op eigen bodem met 4-0 van Paraguay. Ajacied Antony viel na ruim een uur in en zorgde in de 86e minuut voor 3-0 met een fraai schot in de verre hoek. Het was zijn tweede goal voor Brazilië in zijn zevende interland.

De Brazilianen waren in de eerste helft op voorsprong gekomen dankzij Raphinha. Kort na de invalbeurt van Antony verdubbelde Philippe Coutinho de score en vlak voor tijd bepaalde Rodrygo de eindstand.

Brazilië is als koploper in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks al een tijdje zeker van het WK. Dat geldt ook voor nummer twee Argentinië, dat in de zestiende speelronde met 1-0 van Colombia won dankzij een goal van Internazionale-spits Lautaro Martínez.

Bij de Argentijnen deed Ajax-verdediger Lisandro Martínez de hele wedstrijd mee. Nicolás Tagliafico behoorde net als Lionel Messi tot een groepje spelers dat gespaard werd.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het doelpunt van Antony te bekijken.

Suárez helpt Uruguay aan belangrijke zege

Uruguay won mede dankzij een benutte penalty van Suárez met 4-1 van hekkensluiter Venezuela. De aanvaller van Atlético Madrid bepaalde de eindstand. De score was in de eerste minuut al geopend door de kersverse Tottenham Hotspur-aanwinst Rodrigo Bentancur.

Uruguay, dat in 2006 voor het laatst op een WK ontbrak, staat nu vierde achter Brazilië, Argentinië en Ecuador. De top vier van de Zuid-Amerikaanse groep gaat rechtstreeks naar het WK, terwijl de nummer vijf een play-off wacht.

Er volgen nog twee speelrondes. Achter Uruguay maken ook Peru en Chili nog kans op een ticket voor het toernooi eind dit jaar in Qatar.