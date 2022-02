Wout Weghorst beseft dat hij een risico neemt met zijn transfer naar Burnley, dat hekkensluiter is in de Premier League. De 29-jarige spits heeft nagedacht over het scenario van spelen in het Championship, al gaat hij ervan uit dat hij zich handhaaft met zijn nieuwe club.

"Of ik mezelf in het Championship zie spelen? Nee", zegt Weghorst dinsdag tegen ESPN, een dag nadat zijn transfer van VfL Wolfsburg naar Burnley werd afgerond. "Maar zeg nooit nooit. Er zitten natuurlijk risico's aan deze stap. Daar heb ik goed over nagedacht en over gesproken. Ik ben erop voorbereid."

Weghorst gaat liever uit van het positieve. "Erin blijven is nu het enige dat telt en als ik daar geen vertrouwen in had, dan had ik deze stap niet gezet. Ik ben niet iemand die vanuit angst leeft. Ik zie kansen. En Burnley is een keuze vanuit het hart."

De overgang van Wolfsburg, dat voor de winter nog in de Champions League actief was, naar degradatiekandidaat Burnley ziet Weghorst ook niet als een stap terug. "De Premier League is de sterkste competitie ter wereld; dit is een stap voorwaarts."

Weghorst kan zaterdag debuteren

De Oranje-international, die zich via FC Emmen, Heracles Almelo en AZ omhoog knokte in het profvoetbal, genoot interesse van meer Premier League-clubs en koos op zijn gevoel voor Burnley.

"De gesprekken met de eigenaar en de trainer deden me goed. Ik voel enorm veel waardering voor mij als voetballer. En ook op menselijk vlak. Ik heb zin om te gaan spelen."

Aanstaande zaterdag kan Weghorst zijn debuut al maken voor Burnley, dat om 19.00 uur thuis speelt tegen Watford. Het is meteen een kraker, want Watford staat voorlaatste met twee punten meer en twee wedstrijden meer gespeeld. "Ik ga op de training laten zien dat ik klaar ben om te spelen. Het wordt een enorm belangrijke wedstrijd."