Pierre-Emerick Aubameyang is weg bij Arsenal. De Londenaren melden dinsdag dat het contract van de spits is ontbonden. FC Barcelona lijkt zijn volgende club te worden.

De 32-jarige Aubameyang stond al langer op een zijspoor bij Arsenal. In december werd hij om disciplinaire redenen uit de selectie gezet en moest hij zijn aanvoerdersband inleveren.

Een transfer leek daarom deze winter aanstaande, ook omdat Aubameyang met zijn salaris zwaar op de begroting van Arsenal drukte. De Gabonees werd eerst in verband gebracht met clubs uit het Midden-Oosten en daarna met FC Barcelona, maar tot een vertrek kwam het voor de transferdeadline niet.

Toch scheiden nu de wegen van Arsenal en Aubameyang. 'The Gunners' melden in een verklaring dat de verbintenis van de aanvaller, die nog tot medio 2023 doorliep, in goed overleg is ontbonden.

Aubameyang zou bereid zijn tot salarisverlaging

Door het ontbinden van het contract kan Aubameyang deze maand alsnog bij FC Barcelona tekenen. Volgens Spaanse media is hij bereid veel minder te verdienen dan bij Arsenal om zo voor de Catalaanse club te kunnen spelen.

Aubameyang is met 65 miljoen euro de een-na-duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Arsenal.

De spits kwam in januari 2018 over van Borussia Dortmund en scoorde 92 keer in 163 officiële wedstrijden voor de Premier League-club.