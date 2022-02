Directeur voetbalzaken Marc Overmars vindt dat Ajax te grote financiële risicio's moest nemen om Steven Bergwijn over te nemen van Tottenham Hotspur. De Amsterdamse club onderhandelde met de Londenaren over een transfer, maar tot een winterse overgang kwam het niet.

"Het is geen geheim dat we met Bergwijn zijn bezig geweest. We wilden hem naar Ajax halen met het oog op nu én op de toekomst", zegt Overmars dinsdag, een dag na het sluiten van de transfermarkt, tegen Ajax TV.

Ajax wilde ver gaan voor de 24-jarige aanvaller en was naar verluidt bereid meer dan 20 miljoen euro te betalen, maar dat vonden de 'Spurs' niet genoeg. Uiteindelijk trok Ajax een streep, ook omdat de club door de coronapandemie financieel zware jaren achter de rug heeft.

"Ikzelf en de rest van de directie vond het niet goed om het hele financiële pakket overhoop te halen in deze onzekere tijd", aldus Overmars. "Normaal duw je door. Dan wil je vooruit en investeren in voetbal, maar nu is de tijd onzeker."

Probleem was ook dat Bergwijn waardevoller werd voor Tottenham en anderhalve week geleden twee belangrijke goals maakte tegen Leicester City. "Dat hielp niet echt mee. Tottenham is ook geen club die spelers makkelijk laat gaan. Het kon nu niet. Maar wie weet wat de toekomst brengt."

Christian Eriksen tekende maandag bij Brentford. Christian Eriksen tekende maandag bij Brentford. Foto: @Brentfordfc

'Ik hoop op een mooie oplossing voor Tagliafico'

Ajax werd deze winter ook gelinkt aan Christian Eriksen, die weer traint nadat hij afgelopen zomer getroffen werd door een hartstilstand. De 29-jarige Deen trainde zelfs even mee met Jong Ajax. "Spelers met een grote verdienste voor Ajax zijn altijd welkom om te trainen met Jong Ajax. En Christian dus ook", legde Overmars uit.

De mogelijkheid om Eriksen, die maandag bij Brentford tekende, een contract aan te bieden speelde ook bij Ajax. "Er is over gesproken, maar we hebben heel veel spelers die op het middenveld kunnen spelen en nog moeten doorbreken. Het kan de ontwikkeling van jonge jongens blokkeren."

Overmars ging ook nog in op de situatie van Nicolás Tagliafico, die in de belangstelling stond van FC Barcelona. De Argentijn heeft geen basisplaats meer bij Ajax en wilde vertrekken.

"Dat was best lastig. Ik gun Nico van alles, maar we moeten onszelf niet in de voet schieten. Als Barcelona Tagliafico huurt, dan moeten we een vervanger vinden. Stel dat er iets gebeurt in de Champions League en je moet een jeugdspeler opstellen... Dat kan misgaan. Nu vonden we geen goede oplossing voor Nico. Ik hoop dat er aan het einde van het seizoen wel een mooie oplossing voor hem komt."