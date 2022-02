Mason Greenwood wordt ook verdacht van doodsbedreiging aan het adres van zijn vriendin, zo meldt de politie van Manchester dinsdag. De twintigjarige aanvaller van Manchester United werd afgelopen weekend aangehouden op verdenking van verkrachting en mishandeling.

"Rechercheurs hebben extra tijd gekregen om een man van in de twintig te spreken die werd gearresteerd op verdenking van verkrachting en aanranding van een vrouw. Na onderzoek wordt hij ook vastgehouden op verdenking van doodsbedreiging", zo luidt de verklaring van de politie.

Greenwood werd afgelopen weekend door zijn club al geschorst na de beschuldigingen van zijn vriendin Harriet Robson. Zij deelde via Instagram foto's van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam die volgens haar door Greenwood zijn ontstaan. Robson publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks.

"We zijn op de hoogte van afbeeldingen en beschuldigingen die op sociale media circuleren", reageerde Manchester United. "We geven verder geen commentaar totdat de feiten zijn vastgesteld. Manchester United keurt geen enkele vorm van geweld goed."

Greenwood vaste waarde bij United

Greenwood staat te boek als een van de grootste talenten in het Engelse voetbal. Hij doorliep de jeugdopleiding van Manchester United en is dit seizoen een vaste waarde in de hoofdmacht.

In september 2020 debuteerde Greenwood in het Engelse elftal. Enkele dagen na zijn debuut overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in de IJslandse hoofdstad Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar hun hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee jonge internationals daarop naar huis.

Afgelopen zomer miste Greenwood door een blessure het EK, waarin Engeland in de finale via strafschoppen verloor van Italië.