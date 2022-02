Zuid-Korea heeft zich dinsdag voor de tiende keer op rij geplaatst voor het WK. De ploeg van bondscoach Paulo Bento won in Dubai met 0-2 van Syrië en is daarmee als vijftiende land zeker van deelname aan het toernooi van eind dit jaar in Qatar.

Zuid-Korea had tegen Syrië aan een gelijkspel voldoende voor plaatsing en door treffers van Kim Jin-su (53e minuut) en Kwon Chang-hoon (71e minuut) werd het een overwinning. Sterspeler Son Heung-min van Tottenham Hotspur ontbrak door een blessure.

Het is in totaal de elfde keer dat Zuid-Korea naar het WK gaat. Het Aziatische land debuteerde op het WK van 1954 en sinds 1986 is ploeg er altijd bij. Veruit de beste prestatie was de vierde plaats in 2002 in eigen land onder leiding van Guus Hiddink.

Iran kwalificeerde zich al eerder in groep A voor het WK en met de plaatsing van Zuid-Korea zijn de twee rechtstreekse tickets in deze groep nu verdeeld. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bezetten nu de derde plaats, die recht geeft op een plek in de play-offs. Maar Libanon en Irak kunnen de VAE nog voorbijgaan.

Aziatische kwalificatie groep A 1. Zuid-Korea 8-20 (+9)

2. Iran 7-19 (+10)

3. Verenigde Arabische Emiraten 7-9 (+1)

4. Libanon 8-6 (-3)

5. Irak 8-5 (-7)

6. Syrië 8-2 (-10)

Vreugde bij de spelers van Zuid-Korea. Vreugde bij de spelers van Zuid-Korea. Foto: Getty Images

Japan doet goede zaken in groep B

In groep B deed Japan dinsdag goede zaken door in Saitama met 2-0 van koploper Saoedi-Arabië te winnen. Liverpool-aanvaller Takumi Minamino zette Japan halverwege de eerste helft op voorsprong, waarna Junya Ito kort na rust voor de eindstand zorgde.

Drie landen strijden in groep B om een rechtstreekse plek op het WK. Naast Japan en Saoedi-Arabië is dat Australië, dat later dinsdag in actie komt tegen Oman. Bij winst komen de 'Socceroos' op twee punten van Saoedi-Arabië en op een punt van Japan met nog twee wedstrijden te spelen.

In de voorlaatste kwalificatieronde speelt Japan op 24 maart een uitwedstrijd tegen Australië en spelen de Saoedi's een uitwedstrijd tegen het al uitgeschakelde China. In de laatste speelronde op 29 maart moet Australië op bezoek bij Saoedi-Arabië en ontvangt Japan Vietnam.

Japan debuteerde pas in 1998 op het WK en sindsdien was het land er altijd bij. Saoedi-Arabië jaagt op de zesde keer, na deelname in 1994, 1998, 2002, 2006 en 2018.

Aziatische kwalificatie groep B 1. Saoedi-Arabië 6-19 (+5)

2. Japan 8-18 (+6)

3. Australië 7-14 (+9)

4. Oman 7-14 (-2)

5. China 8-5 (-8)

6. Vietnam 8-3 (-10)