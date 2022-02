Tijdens een speciaal belegde persconferentie heeft FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta dinsdag uitgehaald naar zijn voorganger Josep Maria Bartomeu. De club heeft aangifte gedaan tegen de oud-preses, die 'Barça' met zijn wanbeleid aan de rand van de financiële afgrond zou hebben gebracht.

Barcelona liet de voorbije maanden een onderzoek uitvoeren door consultantsbureaus Deloitte en Kroll. De conclusies uit het onderzoeksrapport werden dinsdag door Laporta gepresenteerd.

Er is volgens de voorzitter sprake van "betalingen zonder reden, betalingen met een valse reden en totaal niet-marktconforme betalingen". Zo betaalde Barcelona soms 33 procent van een transfersom als commissie aan zaakwaarnemers. De bedragen liepen op tot boven de 10 miljoen euro. Bovendien gaf Barcelona een buitenlandse zaakwaarnemer een miljoenencontract, zonder dat daar een directe tegenprestatie tegenover stond.

Daarnaast kreeg concurrent Atlético Madrid een miljoenenbedrag om te voorkomen dat die club een bezwaar zou aantekenen tegen Barcelona. De club betaalde bovendien exceptionele salarissen aan spelers. De totale salarisuitgaven waren 40 procent hoger dan die van welke andere club dan ook.

Oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu liet Barcelona met torenhoge schulden achter. Oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu liet Barcelona met torenhoge schulden achter. Foto: ANP

'We kunnen de misstanden omschrijven als grotesk'

"Uit het onderzoek blijkt dat er slecht is omgesprongen met het clubkapitaal", zei Laporta. "Het is bovendien niet uitgesloten dat voormalige bestuursleden zich persoonlijk verrijkt hebben."

Barcelona meldde vorige week aangifte te hebben gedaan tegen het oude bestuur. Het voormalige bestuur wordt mogelijk oneigenlijk beheer van clubgelden, verduistering, boekhoudfraude en vervalsing van documenten ten laste gelegd.

"Dit is een reeks serieuze misdaden die we kunnen omschrijven als grotesk", zei clubadvocaat Jaime Campaner. "Ik twijfel er niet aan dat er strafbare feiten zijn gepleegd."

Barcelona kampte met schuldenlast van 1,3 miljard

Laporta werd in maart vorig jaar voor de tweede keer aangesteld als voorzitter van de Spaanse topclub. Bartomeu had Barcelona van 2014 tot 2020 onder zijn hoede. Hij wilde dinsdag niet reageren op de beschuldigingen van zijn opvolger.

In maart werd Bartomeu al eens gearresteerd in een onderzoek naar corruptie en mismanagement bij FC Barcelona. Hij werd op borgtocht vrijgelaten in een zaak die nog steeds in onderzoek is.

Aan het einde van de regeerperiode van Bartomeu kampte Barcelona met een schuldenlast van 1,3 miljard euro, waardoor de club sterspeler Lionel Messi moest laten gaan. De oud-voorzitter beweerde dat de financiële problemen aan de coronacrisis te wijten waren.

Clubadvocaat Campaner bestreed die bewering dinsdag. "De club heeft in een jaar tijd 600 miljoen euro verlies geleden en slechts 135 miljoen daarvan is terug te voeren op de pandemie. Het geld is vaak gewoon weggegeven of misbruikt."