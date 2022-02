NEC kan vanaf half februari weer supporters toelaten in het Goffertstadion. Dat schrijft de gemeente Nijmegen dinsdag als eigenaar van het stadion aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het ministerie drong aan op maatregelen, nadat op 17 oktober vorig jaar een deel van de tribune van het uitvak instortte toen juichende Vitesse-supporters daarop sprongen.

"Het was een verschrikkelijke gebeurtenis en we prijzen ons gelukkig dat er geen ernstige persoonlijke ongelukken zijn gebeurd", zegt burgemeester Hubert Bruls in een brief aan het ministerie.

De Goffert is sinds het ongeluk gesloten voor fans. Onderzoek wees uit dat bijna alle tribunes niet bestand waren tegen extra belasting, mede door een berekeningsfout bij het ontwerp. Inmiddels zijn onder alle tribunes zware stalen balken aangebracht voor meer draagkracht.

NEC wil het stadion kopen van de gemeente en daarna moderniseren. Dan worden waarschijnlijk ook de tribunes vervangen. De club zou uiterlijk eind 2021 een plan indienen bij de gemeente, maar heeft drie maanden langer de tijd gekregen vanwege het ongeluk met de tribune.

Stadion mogelijk weer (deels) gevuld tegen Go Ahead

Recent liet NEC-directeur Wilco van Schaik weten dat hij bij de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van volgende week donderdag (10 februari) al fans wil verwelkomen in het stadion.

Mede door onvrede over de door de overheid toegestane bezetting van een derde van de capaciteit, is vooralsnog onduidelijk of het dan al zover komt.

De eerstvolgende mogelijkheid op bezette tribunes in het Goffertstadion is op 19 februari, wanneer NEC thuis tegen RKC Waalwijk speelt. Twee weken daarna komt AZ naar Nijmegen.

