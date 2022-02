João Teixeira is een dag na het sluiten van de transfermarkt vertrokken bij Feyenoord. De middenvelder gaat spelen bij Famalicão, een degradatiekandidaat in Portugal.

De 29-jarige Teixeira had een aflopend contract in De Kuip en kwam niet voor in de plannen van trainer Arne Slot, die met Jorrit Hendrix deze maand bovendien een nieuwe middenvelder haalde.

Ook in Portugal is de transfermarkt maandag gesloten. Doordat het contract bij Feyenoord ontbonden is, kon Teixeira als speler zonder club nog bij Famalicão tekenen.

Vorig seizoen kwam de middenvelder tot achttien duels voor de Rotterdamse club. Het afgelopen half jaar moest hij het met één invalbeurt in de Eredivisie doen en mocht hij één keer meespelen in de Conference League.

Teixeira gold op jonge leeftijd als een groot talent en speelde in de jeugd van Liverpool. Vervolgens kwam hij in Portugal uit voor FC Porto, Braga en Vitória Guimarães, voordat hij in de zomer van 2020 naar Feyenoord vertrok.

Famalicão is de huidige nummer zestien in Portugal. De club promoveerde in 2019 na vijftien jaar afwezigheid naar het hoogste niveau.