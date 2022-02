In de afgelopen winterse transferperiode zijn flink meer spelers binnen Nederland van club gewisseld in vergelijking met een jaar eerder, meldt de KNVB dinsdag. Minder spelers kozen voor de stap naar het buitenland.

De voetbalbond registreerde in de afgelopen maand 62 keer een overgang van een speler tussen Nederlandse clubs en spreekt van "een opvallende stijging van bijna 20 procent". Vorig jaar ging het om 52 binnenlandse transfers.

Van de in totaal 157 spelers die een transfer maakten van of naar een Nederlandse club waren er 45 die kozen voor een buitenlands avontuur, een daling van 26 procent ten opzichte van 2021, toen het om 61 spelers ging. Verder kwamen er vijftig spelers vanuit het buitenland naar ons land.

De KNVB meldt verder dat FC Emmen bij zowel de eerste als laatste transfer van de winterperiode betrokken was. De transfervrije aanwinst Giovarny Sluiter was de eerste die een overstap maakte, terwijl topscorer Jeredy Hilterman op Deadline Day om 23.59 uur nog naar NAC Breda verkaste.

Overigens kunnen de cijfers nog wat veranderen; in landen als Rusland en Zwitserland is de transfermarkt nog open. Spelers kunnen dus nog vertrekken vanuit Nederland.

Daarnaast is bijvoorbeeld de komst van Philippe Sandler naar Feyenoord nog niet meegenomen in de cijfers. De vrije transfer van de Manchester City-verdediger schijnt rond te zijn, maar is nog niet bevestigd.