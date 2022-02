Paris Saint-Germain-coach Mauricio Pochettino verwijt Xavi Simons niets na diens cruciale gemiste strafschop in het bekerduel met OGC Nice. De Parijse topclub werd door de misser van de Nederlander uitgeschakeld.

De achttienjarige Simons nam Paris Saint-Germains zesde strafschop en zag Nice-keeper Marcin Bulka redden op zijn inzet. Het betekende de uitschakeling van PSG in de achtste finales van de Coupe de France.

"We hebben alleen de eerste vijf penaltynemers aangewezen. We dachten dat we met die vijf strafschoppen konden winnen. Daarna kwam het aan op hoe elke speler zich voelde. Ik heb Xavi Simons dus niet aangewezen", zei Pochettino naderhand.

"Ik had het volste vertrouwen in hem, net als in iedere andere speler. Hij heeft net zo veel recht op het nemen van een penalty als wie dan ook. Hij is teleurgesteld doordat we nu zijn uitgeschakeld."

De jonge Simons krijgt dit seizoen vooral in bekerwedstrijden de gelegenheid om ervaring op te doen bij Paris Saint-Germain, de club waarvoor hij FC Barcelona in de zomer van 2019 verliet.

PSG ging begin dit seizoen al ten onder tegen Lille OSC in de strijd om de Franse supercup. De ploeg van Pochettino heeft nog kans op twee prijzen: het landskampioenschap en de Champions League.

De dure misser van Xavi Simons in beeld. Foto: AFP

