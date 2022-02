Feyenoord heeft dinsdag, een dag na het verstrijken van de transferdeadline, alsnog Philippe Sandler vastgelegd. De Nederlandse verdediger komt transfervrij over van Manchester City.

Doordat de verbintenis van de 24-jarige Sandler is ontbonden, kon hij dinsdag toch nog tekenen bij Feyenoord. Hij ligt nu tot het einde van dit seizoen vast in De Kuip, met een optie voor een langere periode.

Voor de geboren Amsterdammer betekent het contract bij Feyenoord een terugkeer naar de Eredivisie. Van 2016 tot 2018 speelde Sandler voor PEC Zwolle, waarna een verrassende overstap naar Manchester City volgde.

Bij de Engelse topclub bleef een doorbraak uit. Trainer Josep Guardiola deed alleen in de FA Cup en de League Cup eenmaal een beroep op Sandler, tegen clubs uit een lagere divisie. Tot een debuut in de Premier League kwam het niet.

De Amsterdammer werd daarna verhuurd aan Anderlecht (seizoen 2019/2020) en in de eerste helft van dit seizoen aan Troyes. Mede door een knie- en een spierblessure kwam hij bij beide clubs amper aan spelen toe. Zijn laatste Ligue 1-duel voor Troyes dateert van september 2021. "Fit blijven is nu het belangrijkste", zei Sandler dinsdag op zijn eerste dag als Feyenoorder. "Ik wil dit seizoen nog wat wedstrijden spelen."

Vincent Kompany en Philippe Sandler na het behalen van de landstitel met Manchester City in 2019. Vincent Kompany en Philippe Sandler na het behalen van de landstitel met Manchester City in 2019. Foto: Getty Images

'Hij is fysiek sterker geworden'

Technisch directeur Frank Arnesen is uiteraard blij met de komst van Sandler. "Door zijn jaren in het buitenland komt hij als meer ervaren speler terug in Nederland", vertelt Arnesen. "Bovendien is hij fysiek sterker geworden. We verwachten dat hij als speler en wij als club daar veel profijt van zullen hebben."

Sandler is de vierde winterse versterking van Feyenoord. De club nam eerder Patrik Walemark over van BK Häcken en huurt Jorrit Hendrix en Cole Bassett van respectievelijk Spartak Moskou en Colorado Rapids.

Feyenoord nam dinsdag ook afscheid van een speler. De overbodige João Teixeira gaat spelen bij Famalicão, een degradatiekandidaat in Portugal. De 29-jarige middenvelder had een aflopend contract.