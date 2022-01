Kjell Scherpen vertrekt op huurbasis voor Brighton & Hove Albion. De 22-jarige keeper speelt de rest van het seizoen voor KV Oostende, dat uitkomt op het hoogste niveau in België.

Scherpen werd afgelopen zomer door Brighton overgenomen van Ajax, voor een bedrag van circa 5 miljoen euro. In 2017 maakte hij bij FC Emmen zijn debuut in het betaalde voetbal.

Bij Brighton kwam het voor de voormalig jeugdinternational niet tot een debuut in de Premier League. Wel stond hij dit seizoen onder de lat in de derde ronde van de FA Cup tegen West Brom, een duel dat door Brighton na verlenging werd gewonnen.

Oostende-trainer Gauthier Ganaye had Scherpen hoog op zijn verlanglijstje staan. "Met zijn 2.04m is Kjell een boom van een vent en dat maakt indruk als hij tussen de palen staat", zegt hij op de clubsite.

"Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al behoorlijk wat ervaring opgedaan bij Ajax en in Engeland en hij is één van dé opkomende talenten in het Nederlandse voetbal."

Oostende staat momenteel dertiende in de Belgische Jupiler Pro League. Zaterdag in de thuiswedstrijd tegen OH Leuven zou Scherpen zijn debuut kunnen maken voor zijn nieuwe club.

Carel Eiting verlaat KRC Genk en keert terug naar Huddersfield Town. Carel Eiting verlaat KRC Genk en keert terug naar Huddersfield Town. Foto: Getty Images

Eiting van Genk terug naar Huddersfield

Een andere oud-Ajacied, Carel Eiting, bewandelt juist de omgekeerde weg. Hij keert na een verblijf in België terug naar Engeland.

De 23-jarige Eiting speelde sinds dit seizoen voor KRC Genk, waar zijn contract wordt ontbonden. Bijna direct daarna maakte Huddersfield bekend dat de 23-jarige middenvelder daar tekent tot het eind van het seizoen.

In het seizoen 2020-2021 speelde Eiting ook al eens voor Huddersfield. Destijds werd hij door Ajax uitgeleend. Huddersfield speelt op het tweede niveau van Engeland.