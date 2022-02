Paris Saint-Germain is maandag in de achtste finales van het Franse bekertoernooi uitgeschakeld door OGC Nice. De Nederlander Xavi Simons werd de schlemiel door in de strafschoppenserie de beslissende penalty te missen.

Na negentig minuten stond het 0-0 bij de ontmoeting tussen de nummers één (Paris Saint-Germain) en twee (OGC Nice) van de Franse competitie. In het Franse bekertoernooi volgt dan geen verlenging, maar worden direct penalty's genomen.

Daarin ging Leandro Paredes namens PSG als eerste in de fout, direct gevolgd door een misser van Andy Delort namens de uitploeg. Bij een stand van 6-5 voor Nice was het Simons die zijn inzet gekeerd zag worden door doelman Marcin Bulka, die gehuurd wordt van uitgerekend PSG.

De achttienjarige Simons was na tachtig minuten als invaller in het veld gekomen. Bij Nice stond Justin Kluivert in de basis, zijn ploeggenoot Calvin Stengs zat niet bij de wedstrijdselectie. De geblesseerde Georginio Wijnaldum ontbrak bij Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain had de afgelopen jaren min of meer een abonnement op het winnen van de Franse beker. In de periode 2015-2021 sleepten de Parijzenaars de Coupe de France maar liefst zes keer in de wacht. Alleen in 2019 werd de hegemonie doorbroken, doordat Stade Rennais in de finale (na penalty's) te sterk was.

Nice neemt het volgende week in de kwartfinales op tegen Marseille. Nantes-Bastia, AS Monaco-Amiens en het duel tussen vierdedivisionisten Bergerac Périgord FC en FC Versailles staan dan ook op het programma.