Fortuna Sittard heeft maandag in het laatste anderhalf uur van Deadline Day de transfer van Charlison Benschop afgerond. De spits komt over van SV Sandhausen, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

De 32-jarige Benschop tekent een contract tot medio 2023 bij Fortuna. De international van Curaçao maakte afgelopen zomer de overstap van het Cypriotische Apollon Limasol naar Sandhausen en speelde sindsdien dertien wedstrijden op het tweede niveau van Duitsland.

Fortuna wordt de vijfde club voor Benschop in Nederland. Hij begon zijn loopbaan in 2007 bij RKC Waalwijk en speelde ook voor AZ, De Graafschap en FC Groningen. Tussendoor stond Benschop in Duitsland onder contract bij Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 en FC Ingolstadt.

"Het voelt goed om weer terug te zijn in Nederland", zegt Benschop, die rugnummer 9 gaat dragen in Sittard. "Het is de laatste uren ontzettend snel gegaan, maar ik ben blij dat ik hier nu in Sittard ben. Ik kijk vanzelfsprekend uit naar het ontmoeten van mijn teamgenoten en de staf."

Technisch manager Sjoerd Ars is blij dat het hem toch nog gelukt is om een nieuwe spits aan de selectie toe te voegen. "We waren op zoek naar een ervaren speler voor in de punt van de aanval. Die staat er nu met Charlison. Dit geeft ons in aanvallend opzicht de mogelijkheden waar we naar opzoek waren."

Met de komst van Benschop speelt Fortuna onder meer in op het vertrek van aanvallers Emil Hansson (Heracles Almelo) en Bassala Sambou (Crewe Alexandra). De ploeg van trainer Sjors Ultee bezet momenteel de zeventiende plek in de Eredivisie.