AZ heeft zich maandag in de sloturen van Deadline Day geroerd op de transfermarkt. De Alkmaarse club huurt aanvaller Kamal Sowah voor de rest van het seizoen van Club Brugge. Eerder op de dag nam AZ afscheid van Albert Gudmundsson.

De 22-jarige Sowah werd deze zomer nog voor 9 miljoen euro verkocht door Leicester City aan Club Brugge. In België kon de Ghanees echter niet overtuigen. Het afgelopen half jaar speelde hij slechts negen wedstrijden voor Club, maar scoorde hij geen enkele keer.

Voordat Sowah de overstap maakte naar Club werd hij door Leicester voor 3,5 jaar verhuurd aan OH Leuven, waar hij onder meer promotie meemaakte. In zijn laatste seizoen voor Leuven in de Jupiler Pro League maakte hij acht doelpunten en gaf hij zes assists.

Sowah heeft bij de ploeg van trainer Alfred Schreuder nog een contract tot medio 2025. AZ heeft geen optie tot koop in de huurovereenkomst bedongen.

Albert Gudmundsson maakte eerder op maandag de overstap van AZ naar Genoa. Albert Gudmundsson maakte eerder op maandag de overstap van AZ naar Genoa. Foto: Pro Shots

Sowah opvolger van vertrokken Gudmundsson

In Alkmaar wordt Sowah de opvolger van Gudmundsson. De 24-jarige IJslander, wiens contract in Alkmaar afliep, maakte eerder op de dag de overstap naar de Italiaanse laagvlieger Genoa CFC en tekent daar een meerjarige verbintenis.

"Albert heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een nuttige speler. Gezien zijn in de zomer aflopende contract en het feit dat hij niet een onbetwiste basiskracht was, hebben we in overleg met Albert echter besloten om in te gaan op een voor alle partijen interessante aanbieding uit Italië", aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts.

Gudmundsson, die in de zomer van 2018 werd overgenomen van PSV, kwam tot 101 officiële wedstrijden voor AZ en scoorde 24 keer. In Italië moet hij Genoa voor degradatie zien te behouden. De club uit de Serie A staat voorlaatste.